«У меня есть хозяин, и это Супермен» — вышел первый трейлер «Суперпитомцев»

Warner Bros. опубликовала первый трейлер «Суперпитомцев» — мультфильма про домашних любимцев супергероев DC.

По сюжету Лекс Лютор захватил Лигу справедливости, поэтому верный пес Супермена по кличке Крипто формирует команду из животных, случайно получивших суперспособности, чтобы спасти героев.

Персонажей охвучили Дуэйн «Скала» Джонсон, Кевин Харт, Киану Ривз, Джон Красински, Диего Луна, Бен Шварц, Ванесса Байер и другие.

Джаред Стерн («Лего фильм: Бэтмен») написал сценарий картины и выступил режиссером на пару с актером Сэммом Левином.

Премьера мультфильма в России состоится 19 мая 2022 года.