У нас есть «Человек-паук: Через вселенные» дома! Посмотрите короткометражку про Северного Паука

Художник Евгений Зубков опубликовал 18-секундную анимационную короткометражку Northern Spider x Whisp Collision of Dimensions в духе «Человека-паука: Через вселенные».

В небольшом, но очень красивом ролике Северный Паук сталкивается с неким с межпространственным чужаком.

В конце короткометражки красуется ироничная надпись «Скоро в другом измерении». Однако сам Зубков поинтересовался, хотели бы зрители увидеть продолжение?

Над роликом также работали lenafreim, chr1zz и ave.warriors.