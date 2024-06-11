У нас есть «Человек-паук: Через вселенные» дома! Посмотрите короткометражку про Северного Паука

Художник Евгений Зубков опубликовал 18-секундную анимационную короткометражку Northern Spider x Whisp Collision of Dimensions в духе «Человека-паука: Через вселенные».
В небольшом, но очень красивом ролике Северный Паук сталкивается с неким с межпространственным чужаком.
В конце короткометражки красуется ироничная надпись «Скоро в другом измерении». Однако сам Зубков поинтересовался, хотели бы зрители увидеть продолжение?
Над роликом также работали lenafreim, chr1zz и ave.warriors.
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