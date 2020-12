У Sony в работе 3 фильма и 7 сериалов по мотивам игр для PlayStation

Исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра в одном из интервью рассказал, что компания работает над 3 фильмами и 7 сериалами по мотивам игр для PlayStation.

По его словам, внутри корпорации существует программа One Sony, согласно которой студии должны более плотно взаимодействовать друг с другом.

На данный момент известно только о двух проектах — сериале по мотивам The Last of Us от Нила Дракманна и Крэйга Мазина, а также киноадаптации Uncharted с Томом Холландом.

Также Винчикерра заявил, что Sony не планирует выпускать фильмы одновременно в кинотеатрах и стриминговых сервисах, как Warner Bros. и Disney.

При этом он считает, что окно между традиционным прокатом и выходом в цифровом формате будет намного меньше — около месяца вместо привычных трех.