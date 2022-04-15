Учёные собираются открыть саркофаг, найденный в катакомбах Собор Парижской Богоматери

Учёные и исследователи, занимающиеся восстановлением Собора Парижской Богоматери, объявили, что собираются открыть найденный в катакомбах свинцовый саркофаг. Команда сделала заявление накануне третьей годовщины знаменитого пожара в соборе — он случился 15 апреля 2019-го.

Во время подготовки к восстановлению конструкции в прошлом месяце рабочие нашли хорошо сохранившийся саркофаг на глубине 20 метров — среди кирпичных труб и системы отопления XIX века. Но есть предположение, что саркофаг может датироваться даже XIV веком. Саркофаг извлекли во вторник.

Учёные уже воспользовались эндоскопической камерой, чтобы заглянуть внутрь. Там обнаружили подушку из листьев, верхнюю часть скелета, ткани и ещё неопознанные предметы.

Саркофагом занимается французский Национальный институт превентивных археологических исследований (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, INRAP). Сейчас он находится в безопасном месте и скоро его отправят в Институт судебной медицины (Institute of Forensic Medicine). Судмедэксперты и учёные откроют саркофаг и изучат его содержимое, чтобы идентифицировать пол и состояние здоровья умершего. Вероятно, могут воспользоваться радиоуглеродным анализом.

Если выяснится, что это саркофаг времён Средневековья, то мы увидим пример чрезвычайно редкой практики захоронения. Кристоф Бенье, ведущий археолог

Учёные также планируют определить социальный статус умершего, опираясь на место и способ захоронения.

Глава INRAP Доминик Гарсия добавляет, что тело в любом случае будет исследовано в соответствии с французскими законами о человеческих останках.

Человеческое тело — не археологический объект. К нему применяется гражданский кодекс, и потому археологи будут изучать останки в соответствии с ним.

Гарсия также пояснил, что после изучения саркофага, его вернут, но уже не в качестве археологического объекта, а в качестве антропологического.