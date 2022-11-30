«Уэнсдэй» за неделю посмотрели больше, чем четвертый сезон «Очень странных дел»

Netflix рассказал, что за неделю (с 21 по 27 ноября) «Уэнсдэй» посмотрели 341,2 миллиона часов, тем самым установив рекорд среди англоязычных сериалов.

Шоу Тима Бертона обошло даже сверхпопулярный четвертый сезон «Очень странных дел», у которого было 335 миллиона часов за аналогичный период.

При этом абсолютный рекорд все еще удерживает южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который набрал аж 571 миллиона часов.

Также «Уэнсдэй» заняла первое место в чартах Netflix в 83 странах, как это было у четвертого сезона «Очень странных дел».

Похоже, анонс второго сезона лишь вопрос времени.