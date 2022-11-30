    3
    Новости

    «Уэнсдэй» за неделю посмотрели больше, чем четвертый сезон «Очень странных дел»

    30 ноября 2022
    Avatar photo
    30.11.2022
    3
    0 минут на чтение
    «Уэнсдэй» за неделю посмотрели больше, чем четвертый сезон «Очень странных дел»

    Netflix рассказал, что за неделю (с 21 по 27 ноября) «Уэнсдэй» посмотрели 341,2 миллиона часов, тем самым установив рекорд среди англоязычных сериалов.

    Шоу Тима Бертона обошло даже сверхпопулярный четвертый сезон «Очень странных дел», у которого было 335 миллиона часов за аналогичный период.

    При этом абсолютный рекорд все еще удерживает южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который набрал аж 571 миллиона часов.

    Также «Уэнсдэй» заняла первое место в чартах Netflix в 83 странах, как это было у четвертого сезона «Очень странных дел».

    Похоже, анонс второго сезона лишь вопрос времени.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б 5
    0
    820
    Обзор Evil West. Дикая, дикая категория Б

    Бюджетная God of War про Ван Хельсинга

    1899 вопросов — и ни одного ответа. Стоит ли смотреть новый сериал от создателей «Тьмы» 5
    0
    55697
    1899 вопросов — и ни одного ответа. Стоит ли смотреть новый сериал от создателей «Тьмы»

    Кому сериал понравится, а кто будет в ярости? И правда ли, что его украли из какого-то комикса?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2022 7
    0
    107246
    Анна Старобинец «Лисьи Броды». Магическая история о любви и верности ей

    Детективный магреализм с философией и романтикой.

    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт! 3
    0
    148752
    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт!

    Как герои Marvel спасали праздник.

    Фантасты, которые начинали свой путь в журналистике 12
    0
    238185
    Фантасты, которые начинали свой путь в журналистике

    Терри Пратчетт Писать Терри Пратчетт начал ещё в школе, причём его рассказы публиковались не только в школьной газете, но и в настоящих научно-фантастических журналах. В 17 лет он решил уйти […]

    Читаем плутовское тёмное фэнтези «Вор с черным языком» — в духе Скотта Линча и Глена Кука
    0
    207040
    Читаем плутовское тёмное фэнтези «Вор с чёрным языком» — в духе Скотта Линча и Глена Кука

    Публикуем самое начало романа, в котором главный герой — преступник с большой дороги — ожидает в засаде с бандой, чтобы напасть на чужеземку. Разумеется, ничем хорошим это закончиться не может.

    Поиграли в Atomic Heart и делимся впечатлениями 3
    0
    255902
    Поиграли в Atomic Heart и делимся впечатлениями

    Оно живое, я щупал!

    Лучшие фильмы и сериалы про мирные решения и переговоры: фантастика 1
    0
    261702
    Лучшие сериалы про мирные решения и переговоры: фантастика

    Герои, которые предпочитают договариваться, а не стрелять на поражение.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить