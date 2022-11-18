Уиллем Дефо против «умного» дома: трейлер технотриллера «Внутри»

В сети появился первый трейлер технотриллера «Внутри», в котором Уиллем Дефо будет противостоять системам «умного» дома:

Дефо играет мужчину по имени Немо, который специализируется на краже произведений искусства. Он проникает в пентхаус, из которого хочет вынести бесценные работы, вот только что-то идёт не так, и «умный» дом запирает грабителя. В дальнейшем интеллектуальные системы используют всё, чтобы навредить Немо: повышают температуру, отключают воду, блокируют замки и тому подобное. Похитителю предстоит использовать всю свою смекалку и изобретательность, чтобы выбраться живым.

В кинотеатры фильм планируют выпустить 10 марта 2023-го.