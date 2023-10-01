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    Новости

    Умер американский писатель-фантаст Майкл Флинн

    1 октября 2023
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    01.10.2023
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    Умер американский писатель-фантаст Майкл Флинн

    Печальные новости.

    30 сентября на 77-м году жизни умер американский писатель-фантаст Майкл Флинн. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Сара.

    Он дебютировал в США в 1990-м с романом «В стране слепых» — фантастическим технотриллером с элементами альтернативной истории. Больше всего Флинн известен по книге «Эйфельхайм: город-призрак» и циклу «Огненная звезда», куда входит популярный роман «Танцор Января».

    Романы «В стране слепых» и Fallen Angels (написан в соавторстве с Ларри Нивеном и Джерри Пурнеллом) принесли премии «Прометей» за лучший роман года. Рассказ House of Awards получил премию имени Теодора Старджона. В 2003 году Флинну вручили премию имени Хайнлайна.

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