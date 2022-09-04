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    Умер астроном Фрэнк Дрейк, основатель научного поля по поиску внеземных цивизизаций

    4 сентября 2022
    04.09.2022
    92
    0 минут на чтение
    Умер астроном Фрэнк Дрейк

    В пятницу, 2 сентября, из жизни ушёл американский астроном Фрэнк Дрейк. Ему было 92 года.

    Его вклад в науку был огромен. Дрейк был одним из основателей научной области, которая занимается поиском внеземного разума (SETI). Он создал уравнение для оценки количества возможных цивилизаций в галактике Млечный Путь и работал над пластинками для зондов «Пионер» и «Вояджер», которые должны были донести информацию о Земле другим цивилизациями. Он занимался этим проектом совместно с астрономом Карлом Саганом, также одним из пионеров поисков внеземной жизни. Вместе они изобрели технику, которая позволяла выгравировать на пластинке не только звук, но и изображение. Также они разработали радиопослание Аресибо, направленное в космос в 1974 году — в направлении звёздного скопления М13.

    Дрейк также организовал строительство радиотелескопа высотой 28 метров, который стал первым измерительно-регистрирующим прибором, созданным для поиска внеземной жизни.

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