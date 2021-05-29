Умер художник, гейм-дизайнер и создатель Syberia Бенуа Сокаль

Печальные новости.
Французское издательство Microids сообщает, что 28 мая после долгой болезни ушёл из жизни художник, сценарист и гейм-дизайнер Бенуа Сокаль. Ему было 66 лет.
Он начал работу ещё 25 лет назад, первым его тайтлом стал квест Amerzone. Сокаль также занимался комиксами, и за время карьеры даже получил должность арт-директора Microids.
Больше всего он известен по серии приключенческих квестов Syberia с элементами стимпанка. В серии запланирована четвёртая часть Syberia: The World Before, которая должна выйти в этом году.
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Недавно студия Microïds анонсировала четвёртую часть Syberia. По такому случаю мы решили вспомнить, чему посвящены предыдущие три и почему Syberia стала такой популярной.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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