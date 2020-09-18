    3
    Новости

    Умер писатель-фантаст Терри Гудкайнд

    18 сентября 2020
    Кот-император
    18.09.2020
    4096
    0 минут на чтение
    Умер писатель-фантаст Терри Гудкайнд

    Печальные новости для поклонников фэнтезийных историй. 17 сентября ушёл из жизни писатель-фантаст Терри Гудкайнд — ему было 72 года.

    О причинах смерти не сообщается.

    Терри родился 11 января в Омахе (штат Небраска). Там он закончил художественную школу и какое-то время работал столяром: изготавливал скрипки, реставрировал редкие и экзотические предметы. Позднее вместе с женой Джери он переехал к Озеру Лас-Вегас, где построил собственный дом.

    Самый известный цикл Гудкайнда — «Меч Истины». Первый том под названием «Первое Правило Волшебника» вышел в 1994-м и сразу завоевал популярность. Роман рассказывал о лесном проводнике Ричарде, которому выпадает жребий Искателя Истины. Ему надлежало вступить в схватку с величайшим чёрным магом Дарекном Ралом. Всего в рамках цикла одиннадцать томов (последний — в 2007-м), а работать над книгами по вселенной «Меча Истины» Гудкайнд продолжал до 2020 года.

    С 2008-го по 2010-й на ТВ выходил сериал «Легенда об Искателе», основанный на романах Гудкайнда.

    Читайте также

    Самые большие фэнтези-циклы. Чей длиннее? 12

    Самые большие фэнтези-циклы. Чей длиннее?

     Артём Киселик |  28.05.2020

    От «Колеса времени» до «Летописей Шаннары».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    God of War: игра Santa Monica против мифологии
    0
    1524
    God of War (2018): игра против мифологии

    Разбираемся, как далеко авторы игры отошли от канона.

    Ольга Толстова «Хозяйка перехода»
    0
    25322
    Ольга Толстова «Хозяйка перехода»

    Однажды ты встречаешь человека, похожего на книгу, которую ты всегда мечтал прочитать. Ты начинаешь листать страницы жизни вместе с ним, и чудо потихоньку проникает в твоё естество. Но будь осторожен: пошлость и банальность могут разрушить любую магию…

    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла» 2
    0
    47126
    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла»

    Это волшебно, но совершенно не похоже на то, чего вы ожидаете.

    Iron Harvest
    0
    51309
    Боевые роботы царя и коммунистов: мир игр Iron Harvest 1920+ и «Серп»

    Вместе с Якубом Розальским вспоминаем историю альтернативной Первой мировой.

    Ближе, чем родные, и лучше, чем друзья. Фамильяры в истории и в фантастике
    0
    67776
    Ближе, чем родные, и лучше, чем друзья. Фамильяры в истории и в фантастике

    Чем так привлекателен мотив фамильяра?

    Эксклюзив: читаем отрывок из цикла «В клетке» Джона Скальци 1
    0
    108212
    Читаем роман «В клетке» Джона Скальци: главы первая и вторая

    По земному шару распространяется странный вирус. У большинства людей болезнь протекает как лёгкий грипп, но у тех, кому не повезло, развивается «синдром клетки»…

    Обзор Samurai Jack: Battle Through Time. Всё по канону! 6
    0
    122360
    Обзор Samurai Jack: Battle Through Time. Всё по канону!

    Тартаковски может в игры

    Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World
    0
    267914
    Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World

    Заодно обратите внимание на акцию «Вторая игра за полцены»!

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить