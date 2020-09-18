Умер писатель-фантаст Терри Гудкайнд

Печальные новости для поклонников фэнтезийных историй. 17 сентября ушёл из жизни писатель-фантаст Терри Гудкайнд — ему было 72 года.
О причинах смерти не сообщается.
Терри родился 11 января в Омахе (штат Небраска). Там он закончил художественную школу и какое-то время работал столяром: изготавливал скрипки, реставрировал редкие и экзотические предметы. Позднее вместе с женой Джери он переехал к Озеру Лас-Вегас, где построил собственный дом.
Самый известный цикл Гудкайнда — «Меч Истины». Первый том под названием «Первое Правило Волшебника» вышел в 1994-м и сразу завоевал популярность. Роман рассказывал о лесном проводнике Ричарде, которому выпадает жребий Искателя Истины. Ему надлежало вступить в схватку с величайшим чёрным магом Дарекном Ралом. Всего в рамках цикла одиннадцать томов (последний — в 2007-м), а работать над книгами по вселенной «Меча Истины» Гудкайнд продолжал до 2020 года.
С 2008-го по 2010-й на ТВ выходил сериал «Легенда об Искателе», основанный на романах Гудкайнда.
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