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    Умер Роджер Корман, режиссёр и продюсер культовых фильмов ужасов

    12 мая 2024
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    12.05.2024
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    Умер Роджер Корман, продюсер 400 фильмов

    Умер Роджер Вильям Корман — режиссёр и продюсер, в фильмографии которого более 400 картин. Ему было 98 лет. Роджер умер 9 мая в своём доме в Санта-Монике, штат Калифорния.

    Корман — настоящий ветеран Голливуда. Его студия прославилась малобюджетными фильмами ужасов, которые тем не менее нередко становились культовыми. Корман был способен снять фильм за считанные дни в павильоне за гроши — и при этом получить не несмотрибельный трэш, а кино, которое соберёт кассу.

    Корман открыл миру кино многих звёзд — Джека Николсона, Роберта Де Ниро, Питера Фонду, Сандру Буллок. В его фильмах начинали карьеру будущие великие режиссёры — Джеймс Кэмерон (который всегда говорил, что многому научился у Роджера), Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе.

    Умер Роджер Корман, продюсер 400 фильмов 1

    «Маска красной смерти», один из лучших фильмов Кормана-режиссёра

    Как режиссёр, Корман снял «всего лишь» 56 фильмов, в основном в 1960-е и 1970-е, когда выпускал их порой по несколько штук в год. После 1980 года он почти завязал с режиссурой. Как продюсер же он выпустил более 400 картин — своих и других режиссёров.

    Среди его собственных режиссёрских работ особое место занимает серия готических фильмов по мотивам рассказов Эдгара По с участием актёра Винсента Прайса. Благодаря находчивости Кормана, умевшего добывать подержанный реквизит от чужих фильмов, они смотрятся красиво и вовсе не малобюджетно. Он также снял комедийный ужастик «Магазинчик ужасов» (первую версию, ещё не мюзикл), эротико-психоделический «Трип» и многое другое.

    А ещё Корман-продюсер познакомил США с советской кинофантастикой — правда, необычным образом. Его студия покупала и перемонтировала советские фильмы для американского проката. Так, например, «Планета бурь» превратилась в «Планету доисторических женщин», а «Небо зовёт» — в «Битву за пределами солнца».

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