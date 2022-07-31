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    Новости

    Умерла Нишель Николс — Ухура из «Звёздного пути»

    31 июля 2022
    31.07.2022
    313
    1 минута на чтение
    Умерла Нишель Николс — Ухура из «Звёздного пути»

    Актриса Нишель Николс умерла. Об этом сообщил в соцсетях её сын Кайл Джонсон:

    С печалью сообщаю вам, что яркий свет на тверди небесной более не сияет нам, как сиял долгие годы. Прошлой ночью моя мать Нишель Николс скончалась от естественных причин. Однако её свет, подобно древним галактикам, которые мы теперь видим впервые, останется с нами и с будущими поколениями, чтобы радовать, учить и вдохновлять. Она прожила прекрасную жизнь и была образцом для всех нас. Живите долго и процветайте.

    Николс прославилась ролью лейтенанта Ухуры, офицера связи в оригинальном сериале «Звёздный путь» и основанных на нём фильмах. Её появление в этой роли стало своего рода прорывом: впервые на телевидении США чернокожая актриса сыграла одну из ведущих ролей (хоть и не главную), а поцелуй Ухуры с капитаном Кирком стал первым межрасовым поцелуем на американском ТВ. Когда Николс собиралась покинуть шоу, её отговаривал лично Мартин Лютер Кинг, сказавший, что её героиня служит всем афроамериканцам образцом для подражания. Астронавты и учёные, например Мэй Джемисон, ставшая в 1992 году первой афроамериканкой в космосе, признавались, что на их выбор профессии повлияла именно Ухура.

    Помимо «Звёздного пути», Николс играла небольшие роли в «Бэтмене», сериале «Герои», озвучивала персонажей в мультсериалах «Гаргульи» и «Человек-паук». Она прожила 89 лет.

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     Александр Гагинский |  02.05.2013

    Почему Star Trek — любимый сериал изобретателей и космонавтов.

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