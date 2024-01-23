Universal работает над новым фильмом по «Миру Юрского периода»

Universal Pictures запустила производство нового фильма во франшизе «Мира Юрского периода».

Причем за сценарий отвечает Дэвид Кепп, который написал оригинальный «Парк Юрского периода» 1993 года и его сиквел 1997 года.

Хотя режиссера еще не выбрали, работа над лентой продвинулась настолько, что студия рассчитывает на премьеру в 2025 году.

Источники уточнили, что картина даст начало «новой эре» для серии. Поэтому, скорее всего, главных героев предыдущих двух трилогий возвращать на экраны не будут.