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    Новости

    Ура, мы готовим переиздание книжного спецвыпуска! Какие книги ещё стоит добавить?

    9 декабря 2020
    Кот-император
    09.12.2020
    574
    3 минуты на чтение
    Ура, мы готовим переиздание книжного спецвыпуска! Какие книги ещё стоит добавить?

    Дорогие друзья, отличные новости!

    Вы много спрашивали, и вот наконец у нас появилась возможность переиздать книжный спецвыпуск, первый в линейке номеров с твёрдой обложкой (спец с комиксами Александра Ремизова считаем за нулевой).

    Прежде всего, мы обновим обложку — пока что решаем, какой она получится. Сделаем всё, чтобы она вышла классной!

    Но самое главное, что мы планируем учесть кое-какие замечания насчёт содержания и добавить ещё несколько книг. И вы можете помочь нам выбрать! Напишите в комментариях, какие книги стоит добавить в новое издание спецвыпуска! 

    Разумеется, в номер войдут не все предложенные книги — мы сможем отобрать лишь несколько. А чтобы не повторяться, обратите внимание на полный список.

    Оглавление
    Предтечи фантастики3
    • Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
    • Артур Конан Дойл «Затерянный мир»
    • Брэм Стокер «Дракула»
    • Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера»
    • Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»
    • Жюль Верн «20 000 лье под водой»
    • Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
    • Марк Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
    Научная фантастика13

    Классическая и «твёрдая» НФ

    • Герберт Уэллс «Война миров»
    • Айзек Азимов, цикл «Академия»
    • Артур Кларк «2001: Космическая одиссея»
    • Айзек Азимов «Я, робот»
    • Джон Уиндем «День триффидов»
    • Пол Андерсон, цикл «Патруль времени»
    • Роберт Хайнлайн «Звёздный десант»
    • Майкл Крайтон «Парк юрского периода»
    • Питер Уоттс «Ложная слепота»
    • Энди Вейер «Марсианин»

    «Мягкая» и социальная НФ

    • Альфред Бестер «Тигр! Тигр!»
    • Герберт Уэллс «Машина времени»
    • Станислав Лем «Солярис»
    • Роберт Хайнлайн «Чужак в стране чужой»
    • Рэй Брэдбери «Марсианские хроники»
    • Урсула Ле Гуин, Хайнский цикл
    • Орсон Скотт Кард «Игра Эндера», «Голос тех, кого нет»
    • Ким Стэнли Робинсон, цикл «Марс»
    • Курт Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»

    Антиутопия

    • Джордж Оруэлл «1984»
    • Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
    • Олдос Хаксли «О дивный новый мир»

    Киберпанк и его производные

    • Уильям Гибсон «Нейромант»
    • Филип К. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
    • Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг «Машина различий»
    • Тэд Уильямс, цикл «Иноземье»
    Космическая опера49
    • Фрэнк Герберт, цикл «Хроники Дюны»
    • Эдгар Райс Берроуз «Принцесса Марса»
    • Лоис Макмастер Буджолд, Барраярский цикл
    • Иэн М. Бэнкс, цикл «Культура»
    • Дэн Симмонс «Гиперион»
    • Джеймс Кори, цикл «Пространство»
    • Генри Лайон Олди, цикл «Ойкумена»
    Советская фантастика63
    • Аркадий и Борис Стругацкие, цикл о Мире Полудня
    • Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине»
    • Иван Ефремов «Туманность Андромеды»
    • Алексей Толстой «Аэлита»
    • Александр Беляев «Человек-амфибия»
    • Кир Булычёв, цикл о Великом Гусляре
    Юмористическая фантастика73
    • Терри Пратчетт, цикл «Плоский мир»
    • Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Сказка о Тройке»
    • Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»
    • Джаспер Ффорде, цикл «Книгомирье»
    • Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»
    • Гарри Гаррисон, цикл «Стальная Крыса»
    • Роберт Шекли, рассказы
    • Роберт Асприн, цикл «МИФические истории»
    • Клиффорд Саймак «Заповедник гоблинов»
    Фэнтези89

    Эпическое и тёмное фэнтези

    • Джон Р. Р. Толкин «Властелин колец»
    • Джордж Мартин, цикл «Песнь льда и пламени»
    • Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
    • Тэд Уильямс, цикл «Орден Манускрипта»
    • Урсула Ле Гуин, цикл о Земноморье
    • Роберт Джордан, цикл «Колесо Времени»
    • Глен Кук, цикл «Хроники Чёрного Отряда»
    • Стивен Эриксон, цикл «Малазанская Книга Павших»
    • Джо Аберкромби, цикл «Земной Круг»

    Героическое и приключенческое фэнтези

    • Андрэ Нортон, цикл «Колдовской мир»
    • Роберт Говард, цикл «Конан-варвар»
    • Роджер Желязны, цикл «Хроники Амбера»
    • Питер Бигл «Последний единорог»
    • Мария Семёнова, цикл «Волкодав из рода Серых Псов»
    • Патрик Ротфусс, цикл «Хроника Убийцы Короля»

    Мифологическое фэнтези

    • Лорд Дансени, цикл «Пегана»
    • Теренс Хэнбери Уайт, цикл «Король былого и грядущего»
    • Нил Гейман «Американские боги»
    Детско-юношеская фантастика121
    • Джоан Роулинг, цикл о Гарри Поттере
    • Кир Булычёв, цикл об Алисе Селезнёво
    • Клайв Стейплз Льюис, цикл «Хроники Нарнии»
    • Филип Пулман, цикл «Тёмные начала»
    • Владислав Крапивин, цикл о Великом Кристалле
    Историческая фантастика129
    • Лайон Спрэг де Камп «Да не опустится тьма!»
    • Филип К. Дик «Человек в высоком замке»
    • Мэри Стюарт, цикл о Мерлине и Артуре
    • Гай Гэвриел Кей, цикл «Мир Джада»
    • Анджей Сапковский, цикл «Сага о Рейневане»
    • Нил Стивенсон, Барочный цикл
    • Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
    Хоррор и мистика139
    • Говард Филлипс Лавкрафт, цикл «Мифы Ктулху»
    • Энн Райс «Интервью с вампиром»
    • Клайв Баркер «Книги крови»
    • Стивен Кинг «Оно»
    Внежанровая фантастика143
    • Майкл Муркок, цикл о Мультивселенной
    • Стивен Кинг, цикл «Тёмная башня»
    • Мервин Пик, цикл «Горменгаст»
    • Джек Вэнс, цикл «Умирающая Земля»
    • Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
    • Энн Маккефри, цикл о Перне
    • Филип Хосе Фармер, цикл «Мир Реки»
    • Ричард Адамс «Обитатели холмов»
    • Чайна Мьевиль, цикл «Бас-Лаг»
    • Кормак Маккарти «Дорога»
    Приложения156
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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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