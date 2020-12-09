Ура, мы готовим переиздание книжного спецвыпуска! Какие книги ещё стоит добавить?

Дорогие друзья, отличные новости!

Вы много спрашивали, и вот наконец у нас появилась возможность переиздать книжный спецвыпуск, первый в линейке номеров с твёрдой обложкой (спец с комиксами Александра Ремизова считаем за нулевой).

Прежде всего, мы обновим обложку — пока что решаем, какой она получится. Сделаем всё, чтобы она вышла классной!

Но самое главное, что мы планируем учесть кое-какие замечания насчёт содержания и добавить ещё несколько книг. И вы можете помочь нам выбрать! Напишите в комментариях, какие книги стоит добавить в новое издание спецвыпуска!

Разумеется, в номер войдут не все предложенные книги — мы сможем отобрать лишь несколько. А чтобы не повторяться, обратите внимание на полный список.