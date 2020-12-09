Ура, мы готовим переиздание книжного спецвыпуска! Какие книги ещё стоит добавить?

Дорогие друзья, отличные новости!
Вы много спрашивали, и вот наконец у нас появилась возможность переиздать книжный спецвыпуск, первый в линейке номеров с твёрдой обложкой (спец с комиксами Александра Ремизова считаем за нулевой).
Прежде всего, мы обновим обложку — пока что решаем, какой она получится. Сделаем всё, чтобы она вышла классной!
Но самое главное, что мы планируем учесть кое-какие замечания насчёт содержания и добавить ещё несколько книг. И вы можете помочь нам выбрать! Напишите в комментариях, какие книги стоит добавить в новое издание спецвыпуска!
Разумеется, в номер войдут не все предложенные книги — мы сможем отобрать лишь несколько. А чтобы не повторяться, обратите внимание на полный список.
Оглавление
Предтечи фантастики3
- Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
- Артур Конан Дойл «Затерянный мир»
- Брэм Стокер «Дракула»
- Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера»
- Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»
- Жюль Верн «20 000 лье под водой»
- Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
- Марк Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
Научная фантастика13
Классическая и «твёрдая» НФ
- Герберт Уэллс «Война миров»
- Айзек Азимов, цикл «Академия»
- Артур Кларк «2001: Космическая одиссея»
- Айзек Азимов «Я, робот»
- Джон Уиндем «День триффидов»
- Пол Андерсон, цикл «Патруль времени»
- Роберт Хайнлайн «Звёздный десант»
- Майкл Крайтон «Парк юрского периода»
- Питер Уоттс «Ложная слепота»
- Энди Вейер «Марсианин»
«Мягкая» и социальная НФ
- Альфред Бестер «Тигр! Тигр!»
- Герберт Уэллс «Машина времени»
- Станислав Лем «Солярис»
- Роберт Хайнлайн «Чужак в стране чужой»
- Рэй Брэдбери «Марсианские хроники»
- Урсула Ле Гуин, Хайнский цикл
- Орсон Скотт Кард «Игра Эндера», «Голос тех, кого нет»
- Ким Стэнли Робинсон, цикл «Марс»
- Курт Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»
Антиутопия
- Джордж Оруэлл «1984»
- Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
- Олдос Хаксли «О дивный новый мир»
Киберпанк и его производные
- Уильям Гибсон «Нейромант»
- Филип К. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
- Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг «Машина различий»
- Тэд Уильямс, цикл «Иноземье»
Космическая опера49
- Фрэнк Герберт, цикл «Хроники Дюны»
- Эдгар Райс Берроуз «Принцесса Марса»
- Лоис Макмастер Буджолд, Барраярский цикл
- Иэн М. Бэнкс, цикл «Культура»
- Дэн Симмонс «Гиперион»
- Джеймс Кори, цикл «Пространство»
- Генри Лайон Олди, цикл «Ойкумена»
Советская фантастика63
- Аркадий и Борис Стругацкие, цикл о Мире Полудня
- Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине»
- Иван Ефремов «Туманность Андромеды»
- Алексей Толстой «Аэлита»
- Александр Беляев «Человек-амфибия»
- Кир Булычёв, цикл о Великом Гусляре
Юмористическая фантастика73
- Терри Пратчетт, цикл «Плоский мир»
- Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Сказка о Тройке»
- Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»
- Джаспер Ффорде, цикл «Книгомирье»
- Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»
- Гарри Гаррисон, цикл «Стальная Крыса»
- Роберт Шекли, рассказы
- Роберт Асприн, цикл «МИФические истории»
- Клиффорд Саймак «Заповедник гоблинов»
Фэнтези89
Эпическое и тёмное фэнтези
- Джон Р. Р. Толкин «Властелин колец»
- Джордж Мартин, цикл «Песнь льда и пламени»
- Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
- Тэд Уильямс, цикл «Орден Манускрипта»
- Урсула Ле Гуин, цикл о Земноморье
- Роберт Джордан, цикл «Колесо Времени»
- Глен Кук, цикл «Хроники Чёрного Отряда»
- Стивен Эриксон, цикл «Малазанская Книга Павших»
- Джо Аберкромби, цикл «Земной Круг»
Героическое и приключенческое фэнтези
- Андрэ Нортон, цикл «Колдовской мир»
- Роберт Говард, цикл «Конан-варвар»
- Роджер Желязны, цикл «Хроники Амбера»
- Питер Бигл «Последний единорог»
- Мария Семёнова, цикл «Волкодав из рода Серых Псов»
- Патрик Ротфусс, цикл «Хроника Убийцы Короля»
Мифологическое фэнтези
- Лорд Дансени, цикл «Пегана»
- Теренс Хэнбери Уайт, цикл «Король былого и грядущего»
- Нил Гейман «Американские боги»
Детско-юношеская фантастика121
- Джоан Роулинг, цикл о Гарри Поттере
- Кир Булычёв, цикл об Алисе Селезнёво
- Клайв Стейплз Льюис, цикл «Хроники Нарнии»
- Филип Пулман, цикл «Тёмные начала»
- Владислав Крапивин, цикл о Великом Кристалле
Историческая фантастика129
- Лайон Спрэг де Камп «Да не опустится тьма!»
- Филип К. Дик «Человек в высоком замке»
- Мэри Стюарт, цикл о Мерлине и Артуре
- Гай Гэвриел Кей, цикл «Мир Джада»
- Анджей Сапковский, цикл «Сага о Рейневане»
- Нил Стивенсон, Барочный цикл
- Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
Хоррор и мистика139
- Говард Филлипс Лавкрафт, цикл «Мифы Ктулху»
- Энн Райс «Интервью с вампиром»
- Клайв Баркер «Книги крови»
- Стивен Кинг «Оно»
Внежанровая фантастика143
- Майкл Муркок, цикл о Мультивселенной
- Стивен Кинг, цикл «Тёмная башня»
- Мервин Пик, цикл «Горменгаст»
- Джек Вэнс, цикл «Умирающая Земля»
- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
- Энн Маккефри, цикл о Перне
- Филип Хосе Фармер, цикл «Мир Реки»
- Ричард Адамс «Обитатели холмов»
- Чайна Мьевиль, цикл «Бас-Лаг»
- Кормак Маккарти «Дорога»
Приложения156
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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