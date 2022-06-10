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    Новости

    Ура, «Пацанов» продлили на четвертый сезон

    10 июня 2022
    10.06.2022
    418
    1 минута на чтение
    Ура, «Пацанов» продлили на четвертый сезон

    Amazon Prime Video всего спустя неделю после старта третьего сезона «Пацанов» (The Boys в оригинале) продлил сериал на четвертый.

    По данным онлайн-кинотеатра, за первые три дня после дебюта новых серий аудитория шоу выросла на 17% по сравнению со вторым сезоном и на 234% по сравнению с первым.

    Напомним, прежде Amazon на фоне успеха «Пацанов» заказала два спин-оффа, один из которых уже вышел ранее в этом году — мультсериал под названием Diabolical.

    Возможно, его продлят на второй сезон, но это пока под вопросом. Что касается еще одного проекта (про супергеройский колледж), то за кадром произошло много изменений, включая назначение новых шоураннеров и других актеров. Его премьера состоится в 2023 году.

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