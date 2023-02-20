Ушел из жизни создатель «Космического линкора „Ямато“» Лэйдзи Мацумото

Мангака и создатель аниме Лэйдзи Мацумото ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причиной смерти послужила остановка сердца.

Это произошло еще 13 февраля, однако стало известно о смерти только сейчас.

Мацумото начал свою карьеру как автор сёдзе-манги (манги для девушек), но особо в этом не преуспел. Зато дело пошло, когда он взялся за научную фантастику, а в частности — за космическую оперу.

Лэйдзи наиболее известен по «Космическому пирату Харлоку», «Галактическому экспрессу 999» и «Космическому линкору „Ямато“».