Утечка: геймплей Overdose, предполагаемой игры Кодзимы

В сеть утёк геймплей Overdose — следующей предполагаемой игры Хидео Кодзимы. Видео записано очень абсурдным образом — это двойная экранка, в отражении которой виден голый мужчина.
По всей видимости, он записывает геймплей на камеру телефона, поскольку видео запущено в режиме «самоуничтожения» (такая функция есть в Telegram).
В видео можно различить не только отражение мужчины, но и главную героиню в исполнении Маргарет Куэлли (сыграла Маму в Death Stranding).
Игра использует тачскин, так что можно предположить, что Overdose — та самая игра, которую Кодзима делает совместно с Microsoft, используя облачные технологии.
Возможно, подробнее о ней расскажут на The Game Awards. Церемония пройдёт 8 декабря.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Прямое попаданиеРасстрэлять!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.