Утечка: геймплей Overdose, предполагаемой игры Кодзимы

В сеть утёк геймплей Overdose — следующей предполагаемой игры Хидео Кодзимы. Видео записано очень абсурдным образом — это двойная экранка, в отражении которой виден голый мужчина.

По всей видимости, он записывает геймплей на камеру телефона, поскольку видео запущено в режиме «самоуничтожения» (такая функция есть в Telegram).

В видео можно различить не только отражение мужчины, но и главную героиню в исполнении Маргарет Куэлли (сыграла Маму в Death Stranding).

Игра использует тачскин, так что можно предположить, что Overdose — та самая игра, которую Кодзима делает совместно с Microsoft, используя облачные технологии.

Возможно, подробнее о ней расскажут на The Game Awards. Церемония пройдёт 8 декабря.