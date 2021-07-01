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    Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

    1 июля 2021
    01.07.2021
    995
    0 минут на чтение
    Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

    В сети появились изображения якобы Lego-наборов, приуроченных к выходу третьего фильма про Человека-паука от Marvel Studios (на превью-картинке — не они).

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, могут быть спойлеры!

    Наборы не раскрывают каких-то сюжетных поворотов или персонажей. Коробки с Мистерио и Стервятником вдохновлены фильмами «Человек-Паук: Вдали от Дома» и «Человек-Паук: Возвращение домой», изображённых событий, очень вероятно, не будет в «Нет пути домой». А вот набор с Доктором Стрэнджем, похоже, по фильму.

    Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 2 Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 3 Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 4 Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 5

    Среди персонажей так же засветились ЭмДжей, Стервятник, Вонг (и как он всё успевает?), Ник Фьюри, Мистерио. Опять же, никаких данных, кто из героев точно появится в новом фильме.

    Зато можно рассмотреть разные костюмы Человека-паука!

    «Нет пути домой» ждём 16 декабря. Пока что у фильма нет даже тизера.

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