Утечка: Lego-наборы спойлерят фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

В сети появились изображения якобы Lego-наборов, приуроченных к выходу третьего фильма про Человека-паука от Marvel Studios (на превью-картинке — не они).

Осторожно, спойлеры! Осторожно, могут быть спойлеры!

Наборы не раскрывают каких-то сюжетных поворотов или персонажей. Коробки с Мистерио и Стервятником вдохновлены фильмами «Человек-Паук: Вдали от Дома» и «Человек-Паук: Возвращение домой», изображённых событий, очень вероятно, не будет в «Нет пути домой». А вот набор с Доктором Стрэнджем, похоже, по фильму.

Среди персонажей так же засветились ЭмДжей, Стервятник, Вонг (и как он всё успевает?), Ник Фьюри, Мистерио. Опять же, никаких данных, кто из героев точно появится в новом фильме.

Зато можно рассмотреть разные костюмы Человека-паука!

«Нет пути домой» ждём 16 декабря. Пока что у фильма нет даже тизера.