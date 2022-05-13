Утечка: первые скриншоты и концепт-арты новой Silent Hill

Инсайдер Dusk Golem, прежде неоднократно делившийся информацией о новой Silent Hill, на этот раз опубликовал несколько скриншотов и концепт-арты за авторством Масахиро Ито, датированные 2020 годом.

Вскоре после того, как он выложил скрины в твиттере, его аккаунт получил «страйк», что косвенно подтверждает их подлинность.

По данным источника, в новой Silent Hill будут фигурировать персонажи по имени Анита и Майа, а также SMS-сообщения. Также он отметил, что в разработке находится еще одна игра во франшизе.

Ранее о существовании новых Silent Hill сообщали в том числе издания VGS и Eurogamer. Предположительно, одной из них занимается Bloober Team, а другой — «известная японская студия».