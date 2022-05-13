Утечка: первые скриншоты и концепт-арты новой Silent Hill

Инсайдер Dusk Golem, прежде неоднократно делившийся информацией о новой Silent Hill, на этот раз опубликовал несколько скриншотов и концепт-арты за авторством Масахиро Ито, датированные 2020 годом.
Вскоре после того, как он выложил скрины в твиттере, его аккаунт получил «страйк», что косвенно подтверждает их подлинность.
По данным источника, в новой Silent Hill будут фигурировать персонажи по имени Анита и Майа, а также SMS-сообщения. Также он отметил, что в разработке находится еще одна игра во франшизе.
Ранее о существовании новых Silent Hill сообщали в том числе издания VGS и Eurogamer. Предположительно, одной из них занимается Bloober Team, а другой — «известная японская студия».
Читайте также
Инсайдер: Konami все-таки работает над новой Silent Hill
Хидео Кодзима не принимает участия в проекте.
VGC: Konami отдала Silent Hill сторонней студии. То же самое будет с Metal Gear и Castlevania
Похоже, новая Silent Hill действительно существует.
Konami будет разрабатывать новые игры вместе с авторами The Medium
Похоже, студия работает над Silent Hill.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Прогресс в фэнтези-технологиях«Сам подключается, сам находит нужный спелл, сам читает, сам стреляет».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.