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    Новости

    Утечка: S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти в конце 2021 года

    3 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    03.05.2021
    737
    0 минут на чтение
    Утечка: S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти в конце 2021 года

    В сети появился документ Microsoft (сейчас его уже не найти), согласно которому S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти в четвертом квартале 2021 года.

    GSC Game World и Microsoft не стали подтверждать или опровергать информацию.

    Чуть ранее аналогичными данными поделился актер Александр Вилков, который приступил к озвучке игры. Он отметил в инстаграме, что релиз состоится ближе к зиме, а потом удалил сообщение.

    Из того же документа следует, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет трехмесячным эксклюзивом на XSX/S и ПК.

    На прошлой неделе PR-менеджер GSC Захар Бочаров рассказал, что у студии нет планов на версию игры для PS5. Кроме того, ее не получится запустить на консолях прошлого поколения.

    Утечка: S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти в конце 2021 года 2

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     Дмитрий Кинский |  24.07.2020

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     Дмитрий Кинский |  08.10.2020

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    Интересно, чем разработчики поделятся дальше?

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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