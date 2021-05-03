Утечка: S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти в конце 2021 года

В сети появился документ Microsoft (сейчас его уже не найти), согласно которому S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти в четвертом квартале 2021 года.
GSC Game World и Microsoft не стали подтверждать или опровергать информацию.
Чуть ранее аналогичными данными поделился актер Александр Вилков, который приступил к озвучке игры. Он отметил в инстаграме, что релиз состоится ближе к зиме, а потом удалил сообщение.
Из того же документа следует, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет трехмесячным эксклюзивом на XSX/S и ПК.
На прошлой неделе PR-менеджер GSC Захар Бочаров рассказал, что у студии нет планов на версию игры для PS5. Кроме того, ее не получится запустить на консолях прошлого поколения.
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Собрали все подробности об игре в одном материале.
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Все еще неизвестно, когда выйдет игра.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выложили атмосферный трек из игры
Интересно, чем разработчики поделятся дальше?
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