Утечка: скриншоты, концепт-арты и море деталей отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2

Вчера в сети появились дизайн-документы, концепт-арты и ранний билд отмененной в начале 2010-х S.T.A.L.K.E.R. 2 на X-Ray Engine 2.0, а также исходный код самого движка.

Часть файлов опубликовал один из пользователей тематического форума AP-PRO.RU, а другую часть паблик «Вестник „Того Самого Сталкера“».

Тезисно пересказываем основные моменты:

Было как минимум две вариации сюжета. В одной главным героем должен был стать сталкер, который решает вернуться в Зону, чтобы избавиться от кошмаров, а в другой — старый знакомый Стрелок;

Действие игры разворачивалось в 2015 году, через три года после событий «Тени Чернобыля»;

Предполагалось, что сюжетная кампания займет у игроков около 10 часов, а на полное прохождение уйдет примерно 30 часов;

Разработчики хотели реализовать бесшовный открытый мир и дать возможность основывать свою группировку;

Также в планах был многопользовательский режим, рассчитанный на 32 игрока.

Скриншоты

Концепт-арты