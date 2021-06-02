Утечка: скриншоты, концепт-арты и море деталей отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2

Вчера в сети появились дизайн-документы, концепт-арты и ранний билд отмененной в начале 2010-х S.T.A.L.K.E.R. 2 на X-Ray Engine 2.0, а также исходный код самого движка.
Часть файлов опубликовал один из пользователей тематического форума AP-PRO.RU, а другую часть паблик «Вестник „Того Самого Сталкера“».
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Было как минимум две вариации сюжета. В одной главным героем должен был стать сталкер, который решает вернуться в Зону, чтобы избавиться от кошмаров, а в другой — старый знакомый Стрелок;
- Действие игры разворачивалось в 2015 году, через три года после событий «Тени Чернобыля»;
- Предполагалось, что сюжетная кампания займет у игроков около 10 часов, а на полное прохождение уйдет примерно 30 часов;
- Разработчики хотели реализовать бесшовный открытый мир и дать возможность основывать свою группировку;
- Также в планах был многопользовательский режим, рассчитанный на 32 игрока.
Скриншоты
Концепт-арты
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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