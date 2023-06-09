Утечка: трейлеры ремейка Persona 3 и Persona 5 Tactica

В сети раньше времени появились трейлеры ремейка Persona 3 с подзаголовком Reload и тактического спин-оффа Persona 5, которые должны были показать на презентации Xbox в эти выходные.

Так, обновленная Persona 3 должна выйти в 2024 году, а Persona 5: Tactica — 17 ноября 2023-го.

Ранее уже ходили слухи о работе над ремейком третьей части, а совсем недавно обновился связанный с игрой домен.

Persona 3 Reload

Persona 5 Tactica