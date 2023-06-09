Утечка: трейлеры ремейка Persona 3 и Persona 5 Tactica

В сети раньше времени появились трейлеры ремейка Persona 3 с подзаголовком Reload и тактического спин-оффа Persona 5, которые должны были показать на презентации Xbox в эти выходные.
Так, обновленная Persona 3 должна выйти в 2024 году, а Persona 5: Tactica — 17 ноября 2023-го.
Ранее уже ходили слухи о работе над ремейком третьей части, а совсем недавно обновился связанный с игрой домен.
Persona 3 Reload
Persona 5 Tactica
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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