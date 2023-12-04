Первый трейлер GTA 6. Игра выйдет в 2025 году

Пользователь X (ранее — Твиттер) под ником Gta6trailerleak слил трейлер GTA VI в плохом качестве.
Обновлено: вскоре после этого Rockstar решила раньше времени провести премьеру трейлера на YouTube — примерно в 02:00 по МСК, тогда как изначально это должно было произойти в 17:00.
Действие игры на самом деле развернется в Вайс-Сити, а главными героями будет пара Люсия и Джейсон.
Релиз состоится в 2025 году. Платформы не указаны.
Трейлер
Ключевой арт
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