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    Уже можно предзаказать 220 номер «Мира фантастики»!

    3 марта 2022
    03.03.2022
    572
    0 минут на чтение

    Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ третьего номера «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.

    Иллюстрация на обложке: Shawn Ignatius Tan © Fantasy Flight Games

    Уже можно предзаказать 220 номер «Мира фантастики»!

    В мартовском номере мы, как и всегда, не обошли стороной Международный женский день. В этот раз вас ждёт статья о лучших героинях прошлого десятилетия — их накопилось так много, что все достойные не уместились даже в расширенный список! Кроме того, мы обсудим, было ли в Советском Союзе фэнтези, пообщаемся с Йоном Колфером, расскажем о творчестве Робин Хобб, вспомним экранизации Нила Геймана, познакомимся поближе с главным в мире сайтом о настольных играх, порассуждаем о будущем Международной космической станции… В общем, как обычно, вас ждёт насыщенный и разноплановый выпуск!

    Мир фантастики №220 (март 2022) 3
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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