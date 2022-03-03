Уже можно предзаказать 220 номер «Мира фантастики»!

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ третьего номера «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.

Иллюстрация на обложке: Shawn Ignatius Tan © Fantasy Flight Games

В мартовском номере мы, как и всегда, не обошли стороной Международный женский день. В этот раз вас ждёт статья о лучших героинях прошлого десятилетия — их накопилось так много, что все достойные не уместились даже в расширенный список! Кроме того, мы обсудим, было ли в Советском Союзе фэнтези, пообщаемся с Йоном Колфером, расскажем о творчестве Робин Хобб, вспомним экранизации Нила Геймана, познакомимся поближе с главным в мире сайтом о настольных играх, порассуждаем о будущем Международной космической станции… В общем, как обычно, вас ждёт насыщенный и разноплановый выпуск!