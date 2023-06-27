«Уже встретили их?» — полноценный трейлер хоррора «Пять ночей у Фредди»

Студия Blumhouse опубликовала полноценный трейлер хоррора «Пять ночей у Фредди» (или Five Nights at Freddy’s в оригинале).

Режиссером выступает Эмма Тамми, известная по фильмам «Навстречу тьме» и «Обитель страха».

Главные роли исполнили Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).

В центре сюжета парень Майк Шмидти, который устраивается охранником в заброшенный развлекательный центр, взяв с собой младшую сестру. И вскоре за ними начинают охотиться аниматроники.

Премьера состоится 27 октября.