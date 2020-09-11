В 2021 году выйдет исэкай «Пикник в Потусторонье». Аниме вдохновлено повестью Стругацких!

В январе 2021 года выйдет аниме-адаптация манги Иори Миядзавы «Пикник в Потусторонье» (в оригинале — Urasekai Picnic), вдохновленной повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине».
За производство отвечают студии Liden Films (Magical Girl Spec-Ops Asuka) и FelixFilm (Nekopara). Постановкой занимается Такуя Сато, который снял «Врата; Штейна».
В центре сюжета — Торико и Сораво, которые познакомились в Потусторонье. Вместе девушки исследуют мир, кишащий монстрами и другими опасностями, чтобы найти одного важного человека.
Главных героинь озвучили Аи Каяно (голос Саори Такэбэ в Girls und Panzer) и Юмири Ханамори (Надэсико Кагамихара в Heya Camp).
Оригинальная манга стартовала в феврале 2017 года. На данный момент вышло 4 тома.
Постер
Кадры
Дизайн персонажей
Страница из манги
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