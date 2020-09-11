    3
    Новости

    В 2021 году выйдет исэкай «Пикник в Потусторонье». Аниме вдохновлено повестью Стругацких!

    11 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    11.09.2020
    684
    0 минут на чтение
    В 2021 году выйдет исэкай «Пикник в Путосторонье». Аниме вдохновлено повесть Стругацких!

    В январе 2021 года выйдет аниме-адаптация манги Иори Миядзавы «Пикник в Потусторонье» (в оригинале — Urasekai Picnic), вдохновленной повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине».

    За производство отвечают студии Liden Films (Magical Girl Spec-Ops Asuka) и FelixFilm (Nekopara). Постановкой занимается Такуя Сато, который снял «Врата; Штейна».

    В центре сюжета — Торико и Сораво, которые познакомились в Потусторонье. Вместе девушки исследуют  мир, кишащий монстрами и другими опасностями, чтобы найти одного важного человека.

    Главных героинь озвучили Аи Каяно (голос Саори Такэбэ в Girls und Panzer) и Юмири Ханамори (Надэсико Кагамихара в Heya Camp).

    Оригинальная манга стартовала в феврале 2017 года. На данный момент вышло 4 тома.

    Постер

    Кадры

    Дизайн персонажей

    Страница из манги

    В 2021 году выйдет исэкай «Пикник в Потусторонье». Аниме вдохновлено повестью Стругацких!
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Гарет Лин Пауэлл «Угли войны»
    0
    5902
    Гарет Л. Пауэлл «Угли войны». Космическая фантастика, в которой война — это ад

    Динамичные космические приключения с мощным пацифизмом в придачу.

    Что почитать про ангелов?
    0
    48930
    Что почитать? Три фэнтези-книги про ангелов

    Юмористическое фэнтези, героическое фэнтези и фэнтезийный нуар про крылатых светочей добродетели.

    «Бесконечный поезд», 3 сезон: сериал вот-вот закроют, как раз когда он разогнался
    0
    56559
    «Бесконечный поезд», 3 сезон: сериал вот-вот закроют, как раз когда он разогнался

    Переезд на новый канал внёс некоторые изменения в атмосферу и сюжет сериала, но также поставил его судьбу под вопрос.

    Во что поиграть? Настольные игры сентября 2020 2
    0
    67422
    Во что поиграть? Настольные игры сентября 2020

    Мрачная версия артуровских легенд, построение цивилизации в суровых северных условиях, программирование роботов с помощью кубов и «Манчкин», с медведями и балалайками.

    Жора Марсофф «Сладкая жизнь»
    0
    162807
    Жора Марсофф «Сладкая жизнь»

    Разведчик движется по неведомым землям в поисках еды. Еды не только для себя, но и для всего своего народа. Удастся ли ему спасти тех, кто остался дома, от голода? И что его ждет там, за горизонтом?

    «Думаю, как все закончить»: чем фильм Энди Кауфмана для Netflix отличается от книги
    0
    108842
    «Думаю, как всё закончить»: отличия фильма от книги

    При чём тут прошлое героини, собака и солипсизм.

    «Сквозь снег»: комикс о губительном и спасительном прогрессе 1
    0
    112869
    «Сквозь снег»: комикс о губительном и спасительном прогрессе

    Дважды экранизированный графический роман 1982 года о социальном неравенстве, до сих пор пугающе актуальный.

    Разбор сюжета и обзор Mortal Shell 18
    0
    135331
    Разбор сюжета и обзор Mortal Shell

    Прилежный младший брат серии Dark Souls

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить