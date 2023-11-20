В 2022 году Джордж Мартин написал 1100 страниц «Ветров зимы». В 2023-м эта цифра не изменилась

Джордж Мартин в одном из подкастов признался, что не особо продвинулся в написании «Ветров зимы» в 2023 году.

По его словам, у него готово около 1100 страниц. Ту же цифру он назвал в конце лета 2022-го. Тогда писатель рассказал, что ему предстоит написать еще 400-500 страниц.

С чем связаны трудности в написании книги, Мартин не уточнил. Когда выйдет долгожданный роман, тоже непонятно.

Я, конечно, продолжаю писать. Я бы хотел писать так же быстро, как автор «Последнего королевства» Бернард Корнуэлл, но я уже 12 лет задерживаюсь с этим чертовым романом.

Задним умом Джордж отметил, что, возможно, ему изначально стоило разделить «Ветра зимы» на несколько более коротких произведений.