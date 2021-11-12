В 2023 году выйдет продолжение «Людей Икс» 90-х годов

Издание The Wrap сообщило, что Disney решила воскресить мультсериал «Люди Икс» 90-х годов. А вскоре после этого компания подтвердила эту информацию в рамках Disney+ Day.

Сейчас проект называется X-Men ’97. Информации пока мало, но это будет не перезапуск, а прямое продолжение оригинального шоу.

Многие актеры озвучки вернутся к своим ролям, среди них: : Кэл Додд (Росомаха), Ленор Занн (Шельма), Джордж Бьюза (Зверь), Адриан Хью (Ночной змей), Кристофер Бриттон (Мистер Злыдень), Кэтрин Дишер (Джин Грей), Крис Поттер (Гамбит), Элисон Сили-Смит (Шторм) и Элисон Корт (Джубили).

Также каст пополнят Дженнифер Хейл, Анниваа Буачи, Рэй Чейз, Мэттью Уотерсон, Джон Пол Карлиак, Холли Чоу и Джефф Беннет.

Главным сценаристом выступает Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком: Кошмар волка». А постановкой займутся Джейк Касторена, известный по «Смерти Супермена». Их будут консультировать Эрик и Джулия Левальд, а также режиссер Ларри Хьюстон.

Премьера состоится в 2023 году.