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    Новости

    В Аргентине обнаружили новый вид динозавров. Они были размером с кошку и ходили на задних лапах

    15 августа 2022
    15.08.2022
    560
    1 минута на чтение
    В Аргентине обнаружили новый вид динозавров. Они были размером с кошку и ходили на задних лапах

    Визуализация Jakapil kaniukura

    Палеонтологи объявили, что на юге Аргентины обнаружены останки ранее неизвестного бронированного динозавра. Ему дали название Jakapil kaniukura (в переводе с мёртвого языка народа пуэльче — «щитоносец»).

    Исследователи изучили раскопки возле плотины в Патагонии в палеонтологической зоне Ла-Буитрера в Аргентине. За время изучения они нашли частичный скелет, а также 15 фрагментов зубов, похожих на зубы игуаны.

    В Аргентине обнаружили новый вид динозавров. Они были размером с кошку и ходили на задних лапах 1

     

    Учёные предполагают, что вид жил около 100 миллионов лет назад. Существо было размером с домашнюю кошку (до полутора метров в длину и весом до 4-7 килограмм), а передвигалось оно на вытянутых задних лапах. Динозавра защищала костная пластинчатая броня, протянувшаяся вдоль шеи, спины и хвоста

    Палеонтологи отмечают, что якопиль — это первый открытый тиреофор из Латинской Америки мелового периода. К таким относятся травоядные бронированные динозавры, они жили  с раннего юрского до конца мелового периода. Самый известный тиреофор — стегозавр. Большинство таких динозавров имели внушительный вид, а вот якопиль был ловким, быстрым и проворным.

    Учёные занимались окаменелостями уже 10 лет, но именно последние находки и исследования позволили сделать вывод, что речь идёт о новом виде.

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