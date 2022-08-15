В Аргентине обнаружили новый вид динозавров. Они были размером с кошку и ходили на задних лапах

Визуализация Jakapil kaniukura

Палеонтологи объявили, что на юге Аргентины обнаружены останки ранее неизвестного бронированного динозавра. Ему дали название Jakapil kaniukura (в переводе с мёртвого языка народа пуэльче — «щитоносец»).

Исследователи изучили раскопки возле плотины в Патагонии в палеонтологической зоне Ла-Буитрера в Аргентине. За время изучения они нашли частичный скелет, а также 15 фрагментов зубов, похожих на зубы игуаны.

Учёные предполагают, что вид жил около 100 миллионов лет назад. Существо было размером с домашнюю кошку (до полутора метров в длину и весом до 4-7 килограмм), а передвигалось оно на вытянутых задних лапах. Динозавра защищала костная пластинчатая броня, протянувшаяся вдоль шеи, спины и хвоста

Палеонтологи отмечают, что якопиль — это первый открытый тиреофор из Латинской Америки мелового периода. К таким относятся травоядные бронированные динозавры, они жили с раннего юрского до конца мелового периода. Самый известный тиреофор — стегозавр. Большинство таких динозавров имели внушительный вид, а вот якопиль был ловким, быстрым и проворным.

Учёные занимались окаменелостями уже 10 лет, но именно последние находки и исследования позволили сделать вывод, что речь идёт о новом виде.