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    В «Человеке-пауке: Паутина вселенных» около 630 Людей-пауков. Но одна версия не попала в ленту

    5 июля 2023
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    05.07.2023
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    В «Человеке-пауке: Паутина вселенных» было около 630 Людей-пауков. Но одна версия все-таки не попала в ленту

    Один из трех режиссеров «Человека-паука: Паутина вселенных» Джастин К. Томпсон рассказал, что в мультфильм попало около 630 разных Людей-пауков.

    Что касается конкретных версий Человека-паука с уникальным дизайном, то их было в картине примерно 150.

    Это были самые дикие варианты: от плюющегося паутиной Кота-паука до Тираннозавра-паука. С самого начала я думал: «Можем ли мы добавить Питера Паркдкара? Может ли он быть похож на карикатуру мультфильмов Hanna Barbera?» Ответ, очевидно, оказался положительным.

    Однако одна версия дружелюбного соседа не добралась до экрана — игрушечный Человек-паук, которого должна была держать гигантская детская рука, исчезающая за кадром. Но это могло вызвать вопросы, поэтому от идеи отказались.

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     Инар Искендирова |  07.06.2023 |  9881

    Чем может очаровать, а чем разочаровать новинка.

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