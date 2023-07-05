В «Человеке-пауке: Паутина вселенных» около 630 Людей-пауков. Но одна версия не попала в ленту

Один из трех режиссеров «Человека-паука: Паутина вселенных» Джастин К. Томпсон рассказал, что в мультфильм попало около 630 разных Людей-пауков.

Что касается конкретных версий Человека-паука с уникальным дизайном, то их было в картине примерно 150.

Это были самые дикие варианты: от плюющегося паутиной Кота-паука до Тираннозавра-паука. С самого начала я думал: «Можем ли мы добавить Питера Паркдкара? Может ли он быть похож на карикатуру мультфильмов Hanna Barbera?» Ответ, очевидно, оказался положительным.

Однако одна версия дружелюбного соседа не добралась до экрана — игрушечный Человек-паук, которого должна была держать гигантская детская рука, исчезающая за кадром. Но это могло вызвать вопросы, поэтому от идеи отказались.