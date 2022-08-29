В «Доме Дракона» показали новую заставку под привычную музыку — это родословная Таргариенов

Во втором эпизоде «Дома Дракона» создатели сериала всё же показали классическую заставку, которая напоминает механическую карту «Игры престолов». Музыку решили оставить той же.

Если карта «Игры престолов» знакомила с географией Вестероса, то открывающие титры сериала отсылают к родословной Таргариенов. Пользователи твиттера даже разобрали заставку покадрово.

Вот, например:

А пока можно глянуть промо к третьему эпизоду сериала: