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    Новости

    В «Доме Дракона» показали новую заставку под привычную музыку — это родословная Таргариенов

    29 августа 2022
    29.08.2022
    252
    0 минут на чтение

    Во втором эпизоде «Дома Дракона» создатели сериала всё же показали классическую заставку, которая напоминает механическую карту «Игры престолов». Музыку решили оставить той же.

    Если карта «Игры престолов» знакомила с географией Вестероса, то открывающие титры сериала отсылают к родословной Таргариенов. Пользователи твиттера даже разобрали заставку покадрово.

    Вот, например:

    В «Доме Дракона» показали новую заставку под привычную музыку — это родословная Таргариенов 1
    В «Доме Дракона» показали новую заставку под привычную музыку — это родословная Таргариенов 2

    Корона Эйгона

     

    В «Доме Дракона» показали новую заставку под привычную музыку — это родословная Таргариенов 3

    Висенья и Рейнис

    В «Доме Дракона» показали новую заставку под привычную музыку — это родословная Таргариенов 4

    Эйнис I 

    А пока можно глянуть промо к третьему эпизоду сериала:

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