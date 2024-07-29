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    В Dragon Age: The Veilguard будет почти вдвое больше строк диалогов, чем в Inquisition

    29 июля 2024
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    29.07.2024
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    Dragon Age: The Veilguard

    Студия BioWare поделилась новыми подробностями Dragon Age: The Veilguard. Оказалось, в игре будет свыше 140 тысяч строк диалогов, что почти вдвое больше, чем в Inquisition.

    Разработчики записали голоса для 700 уникальных персонажей, а также четырех различных вариантов озвучки главного героя. Гигантский объем сценария и процесс озвучивания стал одной из причин, по которой игру пришлось ждать так долго. Кастинг актеров начался еще пять лет назад.

    Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series. Ранее стало известно, кто озвучит центральных персонажей в английском дубляже.

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