В Dragon Age: The Veilguard будет почти вдвое больше строк диалогов, чем в Inquisition

Студия BioWare поделилась новыми подробностями Dragon Age: The Veilguard. Оказалось, в игре будет свыше 140 тысяч строк диалогов, что почти вдвое больше, чем в Inquisition.

Разработчики записали голоса для 700 уникальных персонажей, а также четырех различных вариантов озвучки главного героя. Гигантский объем сценария и процесс озвучивания стал одной из причин, по которой игру пришлось ждать так долго. Кастинг актеров начался еще пять лет назад.

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series. Ранее стало известно, кто озвучит центральных персонажей в английском дубляже.