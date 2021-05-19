В экранизации «Мастера и Маргариты» сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Как пишет телеграм-канал «КиноТВ» с ссылкой на самого режиссёра, новая экранизация «Мастера и Маргариты» от команды режиссёра Михаила Локшина («Серебряные коньки») и сценариста Романа Кантора («Эпидемия») обзавелась исполнителями главных ролей. Евгений Цыганов воплотит Мастера, а Юлия Снигирь — Маргариту.
Воланда сыграет некий иностранный актёр, которого пока не объявляли. Режиссёр отмечает, что актёр не говорит по-русски, но «у нас в фильме заговорит».
Фильм «Воланд» описывается как «зрительская картина в мире романа Булгакова, она расскажет о писателе в 1930-е годы, который выступит одновременно прототипом Мастера и самого Булгакова».
Снимать начнут 3 июля, завершить их планируют к концу года.
Пока что команда показала только постер.
Ранее мы уже писали про эту экранизацию романа — СМИ её даже называли «одним из самых дорогих проектов за последние годы». Но итоговую цифру так и не озвучили.
В прокат фильм выйдет в конце 2022-го.
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Три фантастические ленты, снятые по произведениям Михаила Булгакова, видели, наверное, все. Это «Иван Васильевич меняет профессию», «Собачье сердце» и сериал «Мастер и Маргарита». А всего фантастику Булгакова экранизировали почти полтора десятка раз.
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