В экранизации «Мастера и Маргариты» сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Как пишет телеграм-канал «КиноТВ» с ссылкой на самого режиссёра, новая экранизация «Мастера и Маргариты» от команды режиссёра Михаила Локшина («Серебряные коньки») и сценариста Романа Кантора («Эпидемия») обзавелась исполнителями главных ролей. Евгений Цыганов воплотит Мастера, а Юлия Снигирь — Маргариту.

Воланда сыграет некий иностранный актёр, которого пока не объявляли. Режиссёр отмечает, что актёр не говорит по-русски, но «у нас в фильме заговорит».

Фильм «Воланд» описывается как «зрительская картина в мире романа Булгакова, она расскажет о писателе в 1930-е годы, который выступит одновременно прототипом Мастера и самого Булгакова».

Снимать начнут 3 июля, завершить их планируют к концу года.

Пока что команда показала только постер.

Ранее мы уже писали про эту экранизацию романа — СМИ её даже называли «одним из самых дорогих проектов за последние годы». Но итоговую цифру так и не озвучили.

В прокат фильм выйдет в конце 2022-го.