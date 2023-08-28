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    Новости

    В это трудно поверить, но в Starfield почти нет багов — так утверждают журналисты

    28 августа 2023
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    28.08.2023
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    В это трудно поверить, но в Starfield почти нет багов — так утверждают журналисты

    Журналист Том Хендерсон со ссылкой на опрошенных коллег, уже получивших пресс-копию Starfield и наигравших разное время, рассказал, что в амбициозной космической RPG почти нет багов.

    Те отметили, что количество ошибок можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем разработчики пообещали исправить найденные обзорщиками проблемы в патче первого дня.

    Хендерсон подчеркнул, что пять источников не самый репрезентативный показатель для такого масштабного проекта, даже с учетом того, что каждый наиграл в Starfield десятки часов.

    Однако, как считает журналист, это хороший знак, особенно на фоне предыдущих релизов Bethesda, которые славились обилием критических и нелепых багов на старте.

    В то же время эксперты из Digital Foundry сообщили, что в Starfield нет проблем с плавностью изображения, которая была в трейлерах игры.

    Эмбарго на обзоры игры упадет только 31 августа, но глава Bethesda Тодд Говард лично разрешил специалистам DF рассказать об этом, чтобы игроки не переживали по этому поводу.

    Starfield выйдет 6 сентября. Но обладатели улучшенного издания получат доступ к игре раньше — 1 числа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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