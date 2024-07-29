В фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги» не будет истории происхождения героев

Во время Comic-Con 2024 за закрытыми дверями был представлен первый тизер фильма «Фантастическая Четверка: Первые шаги». Однако ролик не попал в открытый доступ, зато Мэтт Шекман поделился деталями.

В новой картине зрителям не будут в очередной раз показывать историю происхождения четверки. Такое решение было принято еще на первых этапах производства, чтобы начать с совершенно чистого листа.

Кроме этого, Эбон Мосс-Бакрак (Существо) отметил, что не смотрел ни одну из предыдущих экранизаций «Четверки». По его мнению, подражание кому-то другому вряд ли приведет к чему-то хорошему.

Главные роли также сыграли Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка) и Джозеф Куинн (Человек-факел)

Премьера ожидается 25 июля 2025 года.