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    В фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги» не будет истории происхождения героев

    29 июля 2024
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    29.07.2024
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    Фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги»

    Во время Comic-Con 2024 за закрытыми дверями был представлен первый тизер фильма «Фантастическая Четверка: Первые шаги». Однако ролик не попал в открытый доступ, зато Мэтт Шекман поделился деталями.

    В новой картине зрителям не будут в очередной раз показывать историю происхождения четверки. Такое решение было принято еще на первых этапах производства, чтобы начать с совершенно чистого листа.

    Кроме этого, Эбон Мосс-Бакрак (Существо) отметил, что не смотрел ни одну из предыдущих экранизаций «Четверки». По его мнению, подражание кому-то другому вряд ли приведет к чему-то хорошему.

    Главные роли также сыграли Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка) и Джозеф Куинн (Человек-факел)

    Премьера ожидается 25 июля 2025 года.

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