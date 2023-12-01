В «Гараже» покажут «Сталкер» и другие советские фильмы о жизни после конца света

Кинопрограмма «Конец неведомого века» пройдёт с 8 по 17 декабря в лектории музея «Гараж». Она будет посвящена фантастическим картинам, демонстрирующим переживания их авторов от эпохи заката больших надежд: холодной войны, застоя, сомнение в счастливом будущем. На большом экране покажут самый громкий советский фантастический фильм конца 1970-х — «Сталкер» Андрея Тарковского, а также притчу Александра Сокурова по повести братьев Стругацких «Дни затмения» и ряд других важных фильмов, подводящих итог эволюции советской фантастики.

Программа завершится показом «Трудно быть богом» Алексея Германа, задуманного еще в 1968 году. Картина об инопланетном Средневековье по одноименной повести братьев Стругацких вышла на экраны после смерти режиссера и надолго стала предметом бурных обсуждений у критиков и зрителей.

Фильмы, которые покажут в программе:

«Дни затмения» Александра Сокурова (1988)

«Посетитель музея» Константина Лопушанского (1989)

«Третья планета» Александра Рогожкина (1991)

«Сталкер» Андрея Тарковского (1979)

«Письма мертвого человека» Константина Лопушанского (1986)

«Трудно быть богом» Алексея Германа (2013)

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте музея.

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