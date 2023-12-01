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    В «Гараже» покажут «Сталкер» и другие советские фильмы о жизни после конца света

    1 декабря 2023
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    01.12.2023
    19
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    Сталкер» Тарковского 11

    Кинопрограмма «Конец неведомого века» пройдёт с 8 по 17 декабря в лектории музея «Гараж». Она будет посвящена фантастическим картинам, демонстрирующим переживания их авторов от эпохи заката больших надежд: холодной войны, застоя, сомнение в счастливом будущем. На большом экране покажут самый громкий советский фантастический фильм конца 1970-х — «Сталкер» Андрея Тарковского, а также притчу Александра Сокурова по повести братьев Стругацких «Дни затмения» и ряд других важных фильмов, подводящих итог эволюции советской фантастики.

    Программа завершится показом «Трудно быть богом» Алексея Германа, задуманного еще в 1968 году. Картина об инопланетном Средневековье по одноименной повести братьев Стругацких вышла на экраны после смерти режиссера и надолго стала предметом бурных обсуждений у критиков и зрителей.

    Фильмы, которые покажут в программе:

    • «Дни затмения» Александра Сокурова (1988)
    • «Посетитель музея» Константина Лопушанского (1989)
    • «Третья планета» Александра Рогожкина (1991)
    • «Сталкер» Андрея Тарковского (1979)
    • «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского (1986)
    • «Трудно быть богом» Алексея Германа (2013)

    Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте музея.

    Реклама. Фонд «АЙРИС», ИНН 7705519630, erid: LjN8KA1Je

     

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