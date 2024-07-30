В «Гладиаторе 2» будет одна из масштабнейших сцен в карьере Ридли Скотта

Ридли Скотт в беседе с Empire заявил, что сиквел «Гладиатора» сможет удивить зрителей своим масштабом. Речь идет о сражении в отрывающей сцене фильма.

Мы начнем ленту, вероятно, с самой масштабной экшен-сцены, которую я только снимал. Возможно, она будет больше, чем в «Наполеоне».

Сюжет продолжения сосредоточится на Люции (Пол Мескал), племяннике римского императора Коммода. Главные роли сыграли Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен и Джозеф Куинн.

Премьера «Гладиатора 2» ожидается 15 ноября.