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    В «Гладиаторе 2» будет одна из масштабнейших сцен в карьере Ридли Скотта

    30 июля 2024
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    30.07.2024
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    В «Гладиаторе 2» будет масштабная открывающая сцена

    Ридли Скотт в беседе с Empire заявил, что сиквел «Гладиатора» сможет удивить зрителей своим масштабом. Речь идет о сражении в отрывающей сцене фильма.

    Мы начнем ленту, вероятно, с самой масштабной экшен-сцены, которую я только снимал. Возможно, она будет больше, чем в «Наполеоне».

    Сюжет продолжения сосредоточится на Люции (Пол Мескал), племяннике римского императора Коммода. Главные роли сыграли Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен и Джозеф Куинн.

    Премьера «Гладиатора 2» ожидается 15 ноября.

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