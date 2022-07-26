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    Новости

    В Госдуме обсуждают законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и кино

    26 июля 2022
    26.07.2022
    276
    2 минуты на чтение
    В Госдуме обсуждают законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и кино

    Photo by Jake Hills on Unsplash

    Замглавы парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев рассказал «Интерфаксу» о разработке в Госдуме законопроекта об общественных советах на телевидении, в театре и кино. Бурляев сам же числится его соавтором.

    Бурляев пояснил, такой законопроект необходим на фоне недавних обсуждений ещё одного законопроекта — «о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицании семейных ценностей среди жителей России всех возрастов». Бурляев считает, что необходимо определить тех, кто займётся отбором картин для проката.

    Депутат заявил, что законопроект готовился долгие годы, но «всё время наталкивался на сопротивление». И вот в новой редакции он будет касаться не только телевидения, но и театра с кино.

    Бурляев обосновал необходимость общественного совета тем, что в прошлом уже такие советы были, они состояли из «выдающихся актёров и режиссёров, тех, кто был реально уважаем в обществе».  По мнению депутата, в современные общественные советы должны входить учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов, духовенство. Будут ли входить в советы режиссёры и актёры, Бурляев не уточнил.

    [То есть] люди, реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение.

    Депутат также призвал не бояться слова «цензура», мол, оно ведь переводится как «строго суждение взыскательного критика».

     Государство, заботящееся о будущих поколениях, имеет право иметь свою взыскательную критику и строгое суждение.

    При этом Бурляев добавил, что, разумеется, ограничения не будут касаться совсем любого фильма, где есть ЛГБТ-герои или «любовь на стороне». Речь только про «облагораживание порока».

    До такой глупости мы не дойдем, естественно. Я сам кинодраматург, режиссер, актер, продюсер, и, простите, как мы можем «отменить», допустим, такой фильм, как «Военно-полевой роман», где идет речь вот именно об отношениях на стороне! Конечно, нужно подходить разумно, и мы никогда не отменим глубокую драматургию Достоевского, Чехова, Островского, которые касались этих тем.

    Естественно, искусство должно их затрагивать, но художник обязан давать свою оценку тому, что он представляет, и не должен делать порок привлекательным, а именно облагораживание порока мы видим повсеместно в современном западном кино.

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