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    Новости

    Первый зампред комитета Госдумы по культуре предложила продавать книги в библиотеках

    24 июня 2022
    24.06.2022
    594
    0 минут на чтение
    В Госдуме предложили продавать книги в библиотеках. Пока это лишь идея

    Photo by Cristina Gottardi on Unsplash

    Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (бывшая актриса) в интервью «Абзацу» предположила, что жители страны на фоне роста цен станут чаще ходить в библиотеки. И в связи с этим функции библиотек стоит расширить, считает депутат. Например, разрешить там продавать книги — на случай, если читатели захотят иметь возможность почитать книгу навсегда.

    У нас в книжном магазине есть опция — ты приходишь, берёшь книгу в открытом доступе, можешь начать её читать. Если она тебе понравилась, ты можешь её купить. А можешь и не покупать. Такая смесь библиотеки с магазином. Это очень удобно. Я считаю, что нам надо разрешить и библиотекам точно так же продавать книги. В случае, если пришёл человек, что-то почитал, не успел дочитать и хочет купить книгу и унести с собой.

    Как именно «опция» поможет книжной индустрии, не уточняется.

    Издание отмечает, что подобную поправку если и будут принимать, то в закон «О библиотечном деле».

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