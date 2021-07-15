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    Новости

    В грузинской пещере нашли геном неизвестной популяции человека

    15 июля 2021
    15.07.2021
    1455
    1 минута на чтение
    В грузинской пещере нашли геном неизвестной популяции человека

    Международная команда ученых получила и проанализировала ядерную и митохондриальную ДНК человека, волка (Canis lupus) и бизона (Bison bonasus) из образца 25000-летних отложений с верхнепалеолитической стоянки в пещере Сацурблия, Западная Грузия, Кавказ. Исследование описано в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

    Карстовая пещера Сацурблия расположена в 1,2 километра от поселка Кумистави в грузинском регионе Имеретия. Открытая в 1975 году исследователем Николаем Каландадзе. Эта пещера разделена на несколько слоев, датируемых периодом от 32 тысяч до 3 тысяч лет назад.

    «В большей части Кавказа, в частности в западной Грузии, карстовые системы сохраняют низкие, стабильные круглогодичные температуры и низкую кислотность (в большинстве систем отсутствуют отложения гуано)», — отмечают доктор Пере Гелаберт из Венского университета и его коллеги.

    Исследователи проанализировали шесть образцов отложений из разных археологических слоев пещеры Сацурблия.

    Образец, датированный 25000 лет назад (максимум последнего оледенения) содержал до нескольких миллионов последовательностей от трех видов млекопитающих: человека, волка и европейского бизона.

    Экологический геном человека представляет собой вымершую линию, внесшую свой вклад в современные западноевропейские популяции. Чтобы подтвердить результаты, мы сравнили полученный геном с генетическими последовательностями, полученными из костных останков из близлежащей пещеры Дзудзуана, получив окончательные доказательства генетического сходства.

    Они также обнаружили, что экологический геном волка был базальным (более древним) по отношению к вымершим евразийским волкам и собакам, и представлял ранее неизвестную, вероятно вымершую кавказскую линию. Экологический геном зубра, в свою очередь, оказался базальным по отношению к современным популяциям.

    Данные ДНК человека соответствовали происхождению от одной или нескольких женских особей.

    Данные X-хромосомы волка и бизона же оказались чем-то средним между мужскими и женскими особями, таким образом указывая на принадлежность к представителям обоих полов, что также указывает на множественные источники.

    Наши результаты демонстрируют, что непредвзятое дробное секвенирование древней ДНК из осадочных пород может предоставить широкогеномные данные о происхождении нескольких видов. Полученное в данном случае ДНК представлена в меньшем количестве, а значит имеет и худшее разрешение, по сравнению с тем, что часто получают из различных хорошо сохранившихся костей и зубов.

    Тем не менее ученые отмечают, что полученная информация позволила им провести комплементарный анализ многочисленных видов млекопитающих для воссоздания некоторых аспектов истории их популяций. Данное исследование также открывает новые возможности в изучении древних ДНК из осадочных пород.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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