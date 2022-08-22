В «Кинопоиске» больше не доступны некоторые сериалы BBC. Но «Доктор Кто» на месте!

РБК сообщил, что из библиотеки «Кинопоиска» пропали некоторые сериалы BBC из-за того, что британская компания отозвала лицензию.

Это произошло с проектами вроде «Улицы потрошителя» и «Мисс Марпл». Зато «Доктор Кто», «Дареллы», «Детекивы из Челси» и многие другие все еще доступны.

В пресс-службе «Кинопоиска» подчеркнули, что контент в стриминговом сервисе не статичен и постоянно меняется.

Тем не менее онлайн-кинотеатр признал, что сейчас действительно уходит больше времени на продление лицензии на часть проектов.