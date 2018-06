Киновселенная Marvel — огромная франшиза, известная по всему миру. Её создатели стараются не отступать от международных идей репрезентации, чтобы зрителям из разных социальных обществ было проще себя ассоциировать с героями серии. Совсем недавно произвёл фурор супергеройский блокбастер «Чёрная Пантера», в котором создатели показали экзотическую афрофутуристическую культуру, а на первый план вывели только темнокожих героев. А в следующем году мы увидим «Капитан Марвел», первый блокбастер студии с супергероиней на главной роли. Очевидно, было вопросом времени, когда в фильме нам покажут представителя ЛГБТ-сообщества.

На днях портал The Playlist взял небольшое интервью у Кевина Файги, чтобы узнать, когда же наконец в Marvel появятся герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Разговор получился немного странным — односложные реплики Файги можно расценивать как уход от развернутых ответов, так и ответы в шутку. Поглядите!

The Playlist: И когда же мы увидим ЛГБТ-персонажа в Киновселенной Marvel? Работаете над этим?

К. Ф.: Да.

The Playlist: Это ответ?

К. Ф.: Да, это ответ.

The Playlist: Надеюсь, это не тот, кого мы ещё не видели?

К. Ф.: Оба.

The Playlist: Оба?

К. Ф.: Оба. Один, кого вы уже видели. И один, кого ещё нет.

На самом деле, ЛГБТ-персонаж в Киновселенной Marvel уже есть — это Валькирия, появившаяся в третьем «Торе» в исполнении Тессы Томпсон. Актриса рассказывала, что из фильма вырезали сцену, в которой был намёк на ориентацию героини (она бисексуалка).

She’s bi. And yes, she cares very little about what men think of her. What a joy to play! https://t.co/d0LZKTHCfL

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) October 21, 2017