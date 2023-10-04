В книге по D&D заменили AI-арты, из-за которых Wizards of the Coast попала в скандал

В этом году Wizards of the Coast выпустила бестиарий Bigby Presents: Glory of Giants, который раскритиковали из-за некоторых иллюстраций, созданных с помощью ИИ.
Речь, в частности, идет о работах художника Илья Шкипина. По его словам, он использовал нейросеть для некоторых артов, чтобы добавить деталей и отшлифовать их.
Особенно бросалась в глаза иллюстрация с Альтизавром, у которого были странные артефакты и узоры, рудиментарные конечности и плохо прорисованная текстура.
Теперь же его работы заменили артами других художников: Клаудио Посасу, Квентина Глейма, Линды Литен, Данин Вилкерсон и Сюзанны Хельмиг. Сам Илья Шкипин больше не упоминается в книге.
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