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    Новости

    В книге по D&D заменили AI-арты, из-за которых Wizards of the Coast попала в скандал

    4 октября 2023
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    04.10.2023
    265
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    В этом году Wizards of the Coast выпустила бестиарий Bigby Presents: Glory of Giants, который раскритиковали из-за некоторых иллюстраций, созданных с помощью ИИ.

    Речь, в частности, идет о работах художника Илья Шкипина. По его словам, он использовал нейросеть для некоторых артов, чтобы добавить деталей и отшлифовать их.

    Особенно бросалась в глаза иллюстрация с Альтизавром, у которого были странные артефакты и узоры, рудиментарные конечности и плохо прорисованная текстура.

    Теперь же его работы заменили артами других художников: Клаудио Посасу, Квентина Глейма, Линды Литен, Данин Вилкерсон и Сюзанны Хельмиг. Сам Илья Шкипин больше не упоминается в книге.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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