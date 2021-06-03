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    Новости

    В комиксе по «Звёздным войнам» вернули одного из персонажей «Хана Соло»

    3 июня 2021
    03.06.2021
    136
    1 минута на чтение

    В феврале мы рассказывали, что в 2021-м комиксы по «Звёздным войнам» ждёт встряска в виде масштабного ивента, который охватит сразу все текущие линейки. Авторы тогда запланировали глобальный кроссовер «Война охотников за головами», посвящённый Бобу Фетте. Эта история разворачивается как в отдельной мини-серии, так и в выпусках основных линеек: «Звёздных войн», «Дарта Вейдера», «Охотников за головами» и «Доктора Афры».

    Завязка проста — у Фетта похищают  замороженного в карбоните Хана, и он пытается вернуть его назад, пытаясь отбиться от конкурентов. Создатели обещали несколько сюрпризов, в том числе и появление знакомых организаций. Один из таких сюрпризов оказался в первом же выпуске «Войны охотников за головами».

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Дальше — спойлеры к фильму про Хана Соло.
    В комиксе по «Звёздным войнам» вернули одного из персонажей «Хана Соло» 1

    Итак, в первом же выпуске оказывается, что за похищением стоит Ки’Ра — героиня Эмилии Кларк из картины «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». После событий картины её судьба оставалось неизвестной, она улетала на Датомир к Дарту Молу.

    В комиксе именно Ки’Ра стоит за похищением Хана. Она всё так же работает на преступный синдикат «Багровый рассвет». В фильме его лидером считался Драйден Вос, но реальная власть находилась в руках как раз Дарта Мола. Как оказалось из комикса, преступный синдикат снова начал борьбу за власть.

    В комиксе по «Звёздным войнам» вернули одного из персонажей «Хана Соло» 2

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