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    В конце декабря начнется марафон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

    13 декабря 2023
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    13.12.2023
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    В конце декабря начнется марафон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

    Телеканал ТВ-3 объявил о приобретении прав на эксклюзивный показ пяти сезонов анимационного сериала «Леди Баг и Супер-Кот» в России.

    Марафон начнется 24 декабря в 12:00 по МСК. В этот день покажут сразу все 26 эпизодов из первого сезона.

    Напомним, в центре сюжета застенчивая школьница Маринетт и ее одноклассник Адриан, которые превращаются в супергероев Леди Баг и Супер-Кота, когда городу угрожает опасность. А еще они не знают о личностях друг друга и тайно влюблены.

    Изначально мультсериал выходил на канале Disney, но пятый сезон в России так и не показали.

    Летом, кстати, вышла полнометражка по «Леди Баг и Супер-Коту» с подзаголовком «Пробуждение силы».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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