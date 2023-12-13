В конце декабря начнется марафон мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Телеканал ТВ-3 объявил о приобретении прав на эксклюзивный показ пяти сезонов анимационного сериала «Леди Баг и Супер-Кот» в России.

Марафон начнется 24 декабря в 12:00 по МСК. В этот день покажут сразу все 26 эпизодов из первого сезона.

Напомним, в центре сюжета застенчивая школьница Маринетт и ее одноклассник Адриан, которые превращаются в супергероев Леди Баг и Супер-Кота, когда городу угрожает опасность. А еще они не знают о личностях друг друга и тайно влюблены.

Изначально мультсериал выходил на канале Disney, но пятый сезон в России так и не показали.

Летом, кстати, вышла полнометражка по «Леди Баг и Супер-Коту» с подзаголовком «Пробуждение силы».