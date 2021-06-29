В «М.Видео» уже можно предзаказать физическую копию S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети магазинов «М.Видео» стартовали предзаказы физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2 с подзаголовком Heart of Chernobyl.
Пока что игра доступна в трех изданиях:
- Стандартное — 2490 рублей;
- Коллекционное — 14990 рублей;
- Ultimate — 29990 рублей.
Лимитированную версию представят немного позже. Во всех изданиях будет код для загрузки игры в Steam, дисков по традиции нет.
Также за предзаказ полагаются внутриигровые бонусы:
- Дополнительный контент для посиделок у костра;
- Облик оружия «Ранняя пташка»;
- Облик костюма «Ранняя пташка»;
- Мультиплеерный значок «Ранняя пташка».
Стандартное издание
Коллекционное издание
Ultimate-издание
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и XSX/S.
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