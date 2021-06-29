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    Новости

    В «М.Видео» уже можно предзаказать физическую копию S.T.A.L.K.E.R. 2

    29 июня 2021
    29.06.2021
    1258
    0 минут на чтение
    В «М.Видео» уже можно предзаказать

    В сети магазинов «М.Видео» стартовали предзаказы физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2 с подзаголовком Heart of Chernobyl.

    Пока что игра доступна в трех изданиях:

    • Стандартное — 2490 рублей;
    • Коллекционное — 14990 рублей;
    • Ultimate — 29990 рублей.

    Лимитированную версию представят немного позже. Во всех изданиях будет код для загрузки игры в Steam, дисков по традиции нет.

    Также за предзаказ полагаются внутриигровые бонусы:

    • Дополнительный контент для посиделок у костра;
    • Облик оружия «Ранняя пташка»;
    • Облик костюма «Ранняя пташка»;
    • Мультиплеерный значок «Ранняя пташка».

    Стандартное издание

    Коллекционное издание

    Ultimate-издание

    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и XSX/S.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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