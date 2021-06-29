В «М.Видео» уже можно предзаказать физическую копию S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети магазинов «М.Видео» стартовали предзаказы физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2 с подзаголовком Heart of Chernobyl.

Пока что игра доступна в трех изданиях:

Стандартное — 2490 рублей;

Коллекционное — 14990 рублей;

Ultimate — 29990 рублей.

Лимитированную версию представят немного позже. Во всех изданиях будет код для загрузки игры в Steam, дисков по традиции нет.

Также за предзаказ полагаются внутриигровые бонусы:

Дополнительный контент для посиделок у костра;

Облик оружия «Ранняя пташка»;

Облик костюма «Ранняя пташка»;

Мультиплеерный значок «Ранняя пташка».

Стандартное издание

Коллекционное издание

Ultimate-издание

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и XSX/S.