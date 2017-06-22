В Москве на Красной площади полиция задержала художницу-активистку Катрин Ненашеву, которая находилась там в очках виртуальной реальности.

По сообщению журналиста Михаила Левина, полиция потребовала от девушки снять устройство, но та отказалась. После этого Катрин задержали и увезли в ОВД. В полиции не сказали, на каком основании задержали девушку. По словам самой художницы, при задержании сотрудник сказал следующее:

В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находиться в общественном месте. Здесь мир реальный.

Позже Михаил Левин сообщил, что в отделение прибыли психиатры, посадили девушку в машину скорой помощи и увезли в психиатрическую больницу на освидетельствование.

Катрин Ненашева — художница-акционистка, запустившая социальный проект «Между здесь и там». Девушка ходит в специальных очках виртуальной реальности, которые показывают панорамные фотографии из психоневрологических интернатов. По словам Катрин, именно жители интернатов решают, куда пойдёт художница, и в этот раз они направили её к Кремлю.

В России это первый случай, когда человека задерживают за отказ снять очки виртуальной реальности в общественном месте.

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