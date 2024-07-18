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    В новом геймплее Star Wars Outlaws показали погружение в пасть сарлакка

    18 июля 2024
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    18.07.2024
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    В новом геймплее Star Wars Outlaws показали погружение в пасть сарлакка

    Издание IGN поделилось 10 минут геймплея экшен-RPG в открытом мире Star Wars Outlaws от Ubisoft.

    Разработчики показали, как главная героиня погружается в пасть сарлакка, чтобы украсть его зуб. В ролике также можно увидеть перестрелки с бандитами, элементы стелс и исследование пустыни Татуина.

    Релиз Star Wars Outlaws запланирован на 30 августа 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series. Игра ушла на золото, поэтому переносов быть не должно.

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