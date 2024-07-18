В новом геймплее Star Wars Outlaws показали погружение в пасть сарлакка

Издание IGN поделилось 10 минут геймплея экшен-RPG в открытом мире Star Wars Outlaws от Ubisoft.

Разработчики показали, как главная героиня погружается в пасть сарлакка, чтобы украсть его зуб. В ролике также можно увидеть перестрелки с бандитами, элементы стелс и исследование пустыни Татуина.

Релиз Star Wars Outlaws запланирован на 30 августа 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series. Игра ушла на золото, поэтому переносов быть не должно.