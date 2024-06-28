В «Охоте на Голлума» могут вернуться некоторые персонажи из прошлых фильмов

Режиссер «Властелина колец: Охота на Голлума» Энди Серкис рассказал, что некоторые персонажи из предыдущих фильмов могут появиться в грядущей картине.

Но пока он не готов называть конкретные имена, потому что производство находится на ранней стадии — о ленте заговорили только восемь месяцев назад.

Ранее Вигго Мортенсен отметил, что не против вернуться к роли Арагорна, но его персонаж вряд ли может появиться в фильме хронологически.

Иэн Маккеллен тоже всеми руками за, чтобы повторить роль Гэндальфа. Если, конечно, будет все еще живой к моменту начала съемок.

Фильма «Охота на Голлума» выйдет в 2026 году.