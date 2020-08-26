В оригинальном сценарии «Джона Уика» было всего три смерти

Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски в интервью ComicBook рассказал, что в оригинальном сценарии боевика было всего несколько смертей.

Сценарий был более сдержанным. Если не ошибаюсь, в оригинале должно было погибнуть только три человека. Двое из них — в результате автокатастрофы. Сценарий был очень минималистичным.

Тем не менее в театральной версии фильма насчитывается около 80 убитых человек. Во второй части их количество выросло до 128, а в триквеле уменьшилось до 94.

Впрочем, авторы не пытаются с каждым фильмом увеличивать это число — хореография на первом месте. А масштабы боевых сцен растут сами по себе.