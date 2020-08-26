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    В оригинальном сценарии «Джона Уика» было всего три смерти

    26 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    26.08.2020
    1371
    0 минут на чтение
    В оригинальном сценарии «Джона Уика» было всего три смерти

    Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски в интервью ComicBook рассказал, что в оригинальном сценарии боевика было всего несколько смертей.

    Сценарий был более сдержанным. Если не ошибаюсь, в оригинале должно было погибнуть только три человека. Двое из них — в результате автокатастрофы. Сценарий был очень минималистичным.

    Тем не менее в театральной версии фильма насчитывается около 80 убитых человек. Во второй части их количество выросло до 128, а в триквеле уменьшилось до 94.

    Впрочем, авторы не пытаются с каждым фильмом увеличивать это число — хореография на первом месте. А масштабы боевых сцен растут сами по себе.

    Мы не начинаем работу над фильмами с вопроса: «Окей, скольких мы убили в третьей части? Как нам увеличить число в четвертой части?» Мы просто занимаемся хореографией, и оно само так получается.

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    Четвертая часть 27 мая.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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